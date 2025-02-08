Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев в Украину неуместными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал комментировать разговоры об отправке миротворцев в Украину.

В интервью изданию RND он связал продолжающуюся дискуссию по этому вопросу с тем, что ее инициаторы не верят в возврат Киевом части территорий, отошедших в ходе «СВО» России.

«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Во-первых, необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не [устанавливать] навязанный мир. Только тогда мы поймем, какими могут быть будущие гарантии безопасности Украины», — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что в любом случае после завершения конфликта Киев не сможет содержать собственную армию. Из-за этого стране потребуется финансовая поддержка, оказать которую должны будут союзники, которых канцлер назвал «друзьями Украины».

Источник: Лента.ру