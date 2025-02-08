Трюдо: Трамп всерьез намерен аннексировать Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил бизнес-лидерам страны, что недавнее стремление президента США Дональда Трампа «поглотить» Канаду является «реальным», предупредив, что президент США хочет получить доступ к огромным запасам важнейших полезных ископаемых своего северного соседа, пишет The Guardian.

Премьер-министр находился в Торонто на спешно созванном саммите лидеров бизнеса и лейбористской партии, целью которого была координация действий в ответ на надвигающуюся угрозу Трампа ввести 25-процентные пошлины на весь канадский импорт.

На саммите в пятницу обсуждались вопросы пресечения перемещения фентанила, безопасности на границе и проблемы межпровинциальной торговли, но позже Трюдо заявил аудитории, что угрозы президента США об аннексии, которые часто рассматриваются как тактика ведения переговоров, были серьезными и должны восприниматься как таковые. «Я полагаю, что администрация Трампа не только знает, сколько у нас важнейших полезных ископаемых, но, возможно, именно поэтому они продолжают говорить о том, чтобы поглотить нас и сделать 51-м штатом. Они прекрасно осведомлены о наших ресурсах, о том, что у нас есть, и они очень хотят извлечь из этого выгоду. Но мистер Трамп считает, что один из самых простых способов сделать это - поглотить нашу страну», - сказал премьер-министр Канады.

На этой неделе Дональд Трамп отказался от пошлин, которые могли бы нанести ущерб экономике Канады, предоставив одному из крупнейших торговых партнеров своей страны 30-дневную отсрочку для дальнейших переговоров.

Но он продолжал насмехаться над суверенитетом Канады, повторяя в социальных сетях свое описание страны как «51-го штата» и неоднократно называя Трюдо «губернатором», а не премьер-министром.

Источник: РИА Новости