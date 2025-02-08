Спикер парламента Грузии обвинил западные институты в лицемерии

Поразительно, вместо признания ошибок, осуждения насильственных акций и раскрытия финансов Европейского фонда за демократию, мы слышим неинформированные и голословные обвинения в адрес Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Первый канал Грузии.

По словам Папуашвили, лицемерно, когда институты, которые сами не признают отчет ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, призывают власти Грузии учитывать в законах будущие отчеты ОБСЕ/БДИПЧ.