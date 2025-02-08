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ЦИК отклонил жалобу о якобы фальсификации итогов выборов по муниципалитету Рагимли

First News Media17:15 - Сегодня
ЦИК отклонил жалобу о якобы фальсификации итогов выборов по муниципалитету Рагимли

Центризбирком Азербайджана посчитал необоснованной жалобу о якобы фальсификации итогов выборов по муниципалитету Рагимли.

Как сообщает Report, жалоба рассмотрена наряду с несколькими другими обращениями в ходе сегодняшнего заседания комиссии.

Один из кандидатов утверждал, что избирательных протоколах участков №19, 24 и 52 Шабран-Хачмазского избирательного округа №56 (муниципалитет Рагимли) были допущены преднамеренные фальсификации.

В то же время связаться с кандидатом, подавшим обращение, не удалось. ЦИК признала жалобу необоснованной.

Также было принято решение о передаче в Генеральную прокуратуру материалов по другим обращениям для расследования наличия признаков преступления.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоялись 29 января. Правом голоса воспользовались 1 млн 874 тыс. 810 избирателей, а явка составила 31,45%.

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