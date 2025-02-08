Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

8 февраля под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был утвержден протокол заседания комиссии от 6 февраля 2025 года.

Затем были рассмотрены обращения, поступившие в Центральную избирательную комиссию в связи с муниципальными выборами, состоявшимися 29 января 2025 года. Обращения, вынесенные на заседание в установленные избирательным законодательством сроки и порядке, были обсуждены членами комиссии с участием заинтересованных субъектов и журналистов. Далее были приняты соответствующие решения по всесторонне, прозрачно и объективно рассмотренным обращениям для более эффективного обеспечения избирательных прав граждан.

На заседании Центральной избирательной комиссии также были рассмотрены текущие вопросы.