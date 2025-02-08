В Мексике при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в районе города Эскарсега на юге Мексики.
Об этом сообщила местная радиостанция XEVT.
По ее данным, пассажирский автобус следовал из Канкуна (штат Кинтана-Роо) в Комалькалько (штат Табаско).
По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, в результате лобового столкновения транспортные средства загорелись.
Радиостанция со ссылкой на Национальную гвардию сообщает, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Известно, что выжили только восемь человек.
Губернатор Табаско Хавьер Мэй в Х подтвердил факт ДТП и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Источник: ТАСС
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