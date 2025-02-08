Азербайджанский депутат ответил российскому пропагандисту: «Это правовой нигилизм»

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров жестко ответил российскому депутату и пропагандисту Евгению Попову, который в своем Telegram-канале намекнул на возможные репрессии против российских бизнесменов азербайджанского происхождения.

Напомним, Попов написал: «Если Азербайджан действительно закроет представительство «Россотрудничества», как минимум две крупные компании в России обязаны это почувствовать. «Киевская площадь», вроде, собирается перестраивать здание СЭВ? Надо найти другого подрядчика. Да и с парковкой у гостиницы «Украина» — бардак. «Крокус» строит кампусы за госсчет? Думаю, желающих на эти контракты найдется много.

Только так. Баш на баш».

Как сообщает 1news.az, в ответ Н.Сафаров написал на своей странице в facebook: «Скорее, прикроется сам Попов, чем «Киевская площадь», гостиница «Украина», или же рынок «Садовод». Если депутату-пропагандисту неизвестно, кем являются владельцы этих объектов, то ему следует поинтересоваться об этом у тех, кто спускает ему для отработки ежедневные тезисы и методички.

Речь идет о частном бизнесе и частной собственности, и если депутаты от «Единой России» призывают к дискриминации инвестиций и бизнеса российских граждан, являющихся выходцами из Азербайджана, то это ничто иное, как правовой нигилизм. То, что подобные тезисы озвучиваются депутатами от российской правящей партии, говорит об уровне полнейшей деградации и плачевном состоянии Госдумы».