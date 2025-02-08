Российская туристка упала со скалы в Турции, пытаясь сделать селфи - ФОТО

Россиянка упала со скалы, делая селфи в турецкой Анталье.

Об инциденте рассказал телеканал Habertürk.

По информации канала, инцидент произошел днем 7 февраля в районе Муратпаш провинции Анталья. Там 28-летняя Наиля Вохидова залезла на скалы, чтобы сделать эффектное селфи, но не удержалась и упала с высоты прямо на камни.

Травмированную туристку увидели местные жители и позвонили в экстренные службы. К пострадавшей приехали полицейские, скорая и пожарные. У Вохидовой обнаружили серьезную травму ноги, из-за которой она не могла передвигаться самостоятельно. Ее подняли на носилках и отправили в больницу.