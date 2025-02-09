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Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

First News Media19:10 - Сегодня
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии того, что Европа и США не бросят Киев.

Запись опубликована на YouTube-канале украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что для завершения конфликта в 2025 году существуют все возможности. Быстрого разрешения ситуации хочет и президент США Дональд Трамп, добавил украинский лидер.

По его словам, он готов к любому формату переговоров в случае понимания того, что Соединенные Штаты и Европа не бросят Украину и дадут гарантии безопасности.

Зеленский отметил, что украинцы выступают против проведения президентских выборов во время конфликта. Если будет приостановлено военное положение, то армия будет потеряна, а голосовать без солдат — «нечестно», добавил президент.

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