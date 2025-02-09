Советник Трампа: Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) не помогает Вашингтону добиваться соблюдения своих стратегических интересов.

Об этом заявил в эфире телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Президент [США] Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, [глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США] Илон Маск, я сам и многие из работавших с USAID считают, что очень часто его миссии и программы не отвечали стратегическим интересам США, включая противостояние Китаю", - сказал он в эфире телекомпании NBC.

Источник: ТАСС