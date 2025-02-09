Футболисты «Адана Демирспор» покинули поле в первом тайме матча с «Галатасараем» - ФОТО

Очередной судейский скандал произошёл в Турции.

Матч между «Галатасараем» и «Адана Демирспор» был прерван в середине первого тайма. После назначения очень сомнительного пенальти в свои ворота футболисты «Адана Демирспор» ушли с поля и отказываются продолжать матч.

Игра была прервана при счёте 1:0.

Первый гол был забит на 12-й минуте, когда зимний новичок «Галатасарая» Альваро Мората реализовал пенальти.

Судьба матча на текущий момент неизвестна. Если футболисты «Адана Демирспор» не вернутся на поле, то клуб могут серьёзно наказать – и не только техническим поражением.

Источник: euro-football.ru