Футболисты «Адана Демирспор» покинули поле в первом тайме матча с «Галатасараем» - ФОТО
Очередной судейский скандал произошёл в Турции.
Матч между «Галатасараем» и «Адана Демирспор» был прерван в середине первого тайма. После назначения очень сомнительного пенальти в свои ворота футболисты «Адана Демирспор» ушли с поля и отказываются продолжать матч.
Игра была прервана при счёте 1:0.
Первый гол был забит на 12-й минуте, когда зимний новичок «Галатасарая» Альваро Мората реализовал пенальти.
Судьба матча на текущий момент неизвестна. Если футболисты «Адана Демирспор» не вернутся на поле, то клуб могут серьёзно наказать – и не только техническим поражением.
Источник: euro-football.ru
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