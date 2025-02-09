Вэнс и Зеленский встретятся на конференции в Мюнхене

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс проведет встречу с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

Об этом сообщает газета The New York Post.

Ранее, напоминает издание, президент Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Украиной на $500 миллионов для получения доступа к редкоземельным металлам и газу в обмен на гарантии безопасности в рамках любого потенциального мирного урегулирования.

Источник: ТАСС