ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

Перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС помогло избежать голода в Газе, однако обстановка остается нестабильной.

Об этом заявил в интервью Associated Press заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

«Я думаю, что угрозу голода во многом удалось избежать. Уровень недоедания ниже, чем был до прекращения огня. Условия все еще ужасны, и люди до сих пор голодны», — сказал он.

Флетчер предупредил, что если прекращение огня будет нарушено, а перемирие сорвано, то в сектор Газа быстро вернется голод.

Источник: Gazeta.ru