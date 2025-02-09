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ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

First News Media21:30 - 09 / 02 / 2025
ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

Перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС помогло избежать голода в Газе, однако обстановка остается нестабильной.

Об этом заявил в интервью Associated Press заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

«Я думаю, что угрозу голода во многом удалось избежать. Уровень недоедания ниже, чем был до прекращения огня. Условия все еще ужасны, и люди до сих пор голодны», — сказал он.

Флетчер предупредил, что если прекращение огня будет нарушено, а перемирие сорвано, то в сектор Газа быстро вернется голод.

Источник: Gazeta.ru

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