Состоялись церемонии памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана - ФОТО

Состоялись церемонии почтения памяти шехидов Асимана Алиева и Заура Исмаилзаде, павших за территориальную целостность нашей Родины.

На церемониях, в которых приняли участие представители Министерства обороны, члены семей шехидов, родственники, курсанты, боевые товарищи и другие гости, минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Как сообщили в Министерстве обороны, выступившие рассказали о славном жизненном и боевом пути наших шехидов, интересе, проявленном ими к военной профессии во время учебы в средней школе и специальных учебных заведениях, их дисциплине и ответственности.

На мероприятиях говорили об успешных боевых действиях, проведенных нашей Армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, о достигнутых исторических победах, героических примерах, проявленных нашими храбрыми сыновьями в достижении этих славных побед.

Затем были продемонстрированы фотографии и видеосюжеты, отражающие различные моменты жизни и деятельности наших шехидов.

Члены семей и родственники шехидов выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанные внимание и заботу, а также за то, что память о наших шехидах не забывается. На церемониях почтения памяти прозвучали стихи, посвященные памяти наших шехидов, музыкальные произведения, воспевающие патриотизм и героизм.