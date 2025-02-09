Трамп обновил рекорд по числу принятых указов

Президент США Дональд Трамп установил рекорд по количеству принятых исполнительных указов за первые 100 дней работы своей администрации.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

«С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом», — отмечается в материале телеканала.

В частности, 47-й президент Соединенных Штатов издал 54 указа, что является самым высоким показателем в американской истории. До этого рекордсменом был бывший глава государства Гарри Трумэн, который был главой государства с 1945 по 1953 год.