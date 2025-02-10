В МИД РФ уверены, что США не смогут полностью отказаться от USAID

Вашингтон не сможет отказаться полностью от такого инструмента продвижения своей идеологии, как федеральное американское Агентство по международному развитию (USAID).

Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Соединенные Штаты в их нынешнем состоянии внутренней убежденности во всех звеньях их элиты, что по-другому нельзя, не могут просто отказаться от того или иного инструментария проецирования своей мягкой и не только мягкой силы, продвижения своих идеологем, ресурсной организации, в том числе серьезной подпитки симпатизирующих США элит по всему миру», - отметил высокопоставленный дипломат, говоря о USAID.

Рябков констатировал, что США стремятся распространять свое влияние по всему миру, прикрываясь «лозунгами продвижения демократии и защиты прав человека».

«Все это будет продолжено вне зависимости от того, останется ли USAID в известном своем виде или не останется, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Думаю, что здесь не должно быть никаких иллюзий».

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США планирует сократить штат USAID в 30 с лишним раз, до 294 человек по всему миру.

3 февраля деятельность USAID была фактически приостановлена. По решению президента США Дональда Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио.

Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи американского бизнесмена Илона Маска, которого Трамп назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. Сам глава Белого дома охарактеризовал деятельность USAID как мошенническую и коррупционную.

Источник: ТАСС