В Баку мужчина ранил экс-жену ножом
В бакинском поселке Говсан мужчина нанес тяжелые ножевые ранения бывшей супруге.
Как сообщает Report, пострадавшая Г.Гамидова работает в школе №270 техническим сотрудником.
Женщина была госпитализирована, а ее бывший супруг Э.Атакишиев задержан сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского РУП.
В учебном заведении подтвердили Report, что пострадавшая работает у них техническим сотрудником. Сообщается, что будучи уже раненой она попыталась укрыться во дворе школы, где ей оказали первую медицинскую помощь.
"Руководство сразу же вызвало скорую помощь и сообщило о случившемся в правоохранительные органы", - заявили в школе.
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