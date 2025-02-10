В Баку мужчина ранил экс-жену ножом

В бакинском поселке Говсан мужчина нанес тяжелые ножевые ранения бывшей супруге.

Как сообщает Report, пострадавшая Г.Гамидова работает в школе №270 техническим сотрудником.

Женщина была госпитализирована, а ее бывший супруг Э.Атакишиев задержан сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского РУП.

В учебном заведении подтвердили Report, что пострадавшая работает у них техническим сотрудником. Сообщается, что будучи уже раненой она попыталась укрыться во дворе школы, где ей оказали первую медицинскую помощь.

"Руководство сразу же вызвало скорую помощь и сообщило о случившемся в правоохранительные органы", - заявили в школе.