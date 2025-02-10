Трамп назвал ошибкой возвращение палестинцев в Газу после завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп утверждает, что возвращение палестинцев в сектор Газа после завершения конфликта с Израилем станет ошибкой.

Как передает ТАСС, об этом сказал он журналистам на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана.

"Я думаю, это большая ошибка - разрешить палестинцам, разрешить жителям Газы вновь вернуться. Мы не хотим возвращения ХАМАС. Я думаю об этом, как о большом объекте недвижимости, США будут владеть им и медленно развивать. Мы вернем стабильность на Ближний Восток", - сказал он.

"Сектор Газа полностью разрушен. Это место будет приведено в порядок. <...> Мы с помощью богатых ближневосточных стран будем отстраивать его", - добавил Трамп.

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это". Трамп указал, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Арабские страны, Иран и несколько западных государств выступили против идеи Трампа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает заслуживающими внимания предложения США относительно сектора Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упомянутые предложения президента США замечены в Кремле, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу.