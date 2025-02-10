Посол РФ напомнил Армении, что ее некому защитить, кроме ОДКБ

Компромиссные развязки по накопившимся у Иревана вопросам к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) можно найти путем переговоров в кругу союзников.

Об этом заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

«В наших силах сесть за стол переговоров в кругу союзников по ОДКБ и сообща, по-партнерски, найти компромиссные развязки по всем накопившимся вопросам. Впрочем, и в этих вопросах суверенный выбор – за нашими армянскими партнерами», - сказал Копыркин в ответ на вопрос, какова вероятность того, что Иреван окончательно выйдет из ОДКБ, и какие последствия это может повлечь.

По словам дипломата, механизма обеспечения безопасности Армении, альтернативного ОДКБ, в регионе нет.

«Профессия дипломата не предполагает гадания на кофейной гуще. По нашему убеждению, на данный момент в регионе нет альтернативного надежного механизма обеспечения безопасности и обороноспособности Армении. Рассчитываем, что в Ереване это хорошо понимают», - заявил Сергей Копыркин.

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ.

Также Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, «точка невозврата» пройдена.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, в свою очередь, сказал, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ.

Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности.

На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри является и авиабаза «Эребуни», дислоцированная в Иреване.

Источник: РИА Новости