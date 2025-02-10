Галузин: Запад подстрекает Иреван к разрыву отношений с объединениями с участием России

Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует Россия.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Запад подстрекает Иреван к разрыву отношений с объединениями, где участвует Россия. А ведь ОДКБ – краеугольный камень безопасности Армении, а ЕАЭС – залог ее экономического благополучия», - отметил он.

По словам Галузина, в Армении «Запад стремится через наблюдательную, а на деле разведывательную миссию ЕС закрепиться «на земле». Грезит о том, чтобы заменить собой Россию для республики».

Напомним, что долгосрочная миссия ЕС разместилась в Армении 20 февраля 2023 года сроком на 2 года и изначально состояла из 100 человек.

В декабре 2023 года ЕС объявил о расширении миссии до 209 человек. В марте 2024 года парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС. Это соглашение предоставляет наблюдателям иммунитет и льготы, включая неприкосновенность от задержания и ареста.

В январе этого года мандат миссии продлен на 2 года, до 19 февраля 2027 года, с бюджетом в 44 млн евро.

Источник: РИА Новости