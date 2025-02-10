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Началось очередное судебное заседание по уголовному делу Варданяна

First News Media11:42 - Сегодня
Началось очередное судебное заседание по уголовному делу Варданяна

Началось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, обвиняемого в терроризме, финансировании терроризма и других статьях.

Как сообщает Report, судебный процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

В настоящее время Рубену Варданяну повторно разъясняются его права, он обеспечен переводчиком и адвокатом.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьей 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьей 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьям данного кодекса.

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