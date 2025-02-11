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Песков: РФ сохраняет готовность помочь урегулированию между Ереваном и Баку

First News Media13:52 - Сегодня
Песков: РФ сохраняет готовность помочь урегулированию между Ереваном и Баку

В Кремле отреагировали на отказ Армении от помощи Москвы в переговорах с Азербайджаном.

«Россия спокойно относится к тому, что Армения не хочет посредничества Москвы в переговорах между Ереваном и Баку, и приветствует самостоятельные усилия сторон по мирному диалогу. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Газета.ру.

«На разных уровнях из Армении мы слышали заявления, что нет необходимости в посредниках, а Ереван и Баку сами продолжать диалог до финализации [мирного соглашения]. Мы будем приветствовать и самостоятельные усилия», — сказал представитель Кремля.

По его словам, РФ сохраняет готовность помочь урегулированию, но главное для России — это стабилизация ситуации на территории Южного Кавказа и создание предсказуемой обстановки для дальнейшего сотрудничества государств на этой территории.

«Армения вряд ли примет посреднические усилия России в переговорах с Азербайджаном», заявил ранее спикер парламента Ален Симонян.

«Я думаю, это маловероятно. Мы, конечно, обсуждаем каждое конкретное предложение, но прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, у нас много вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответов», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

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