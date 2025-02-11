Дорожная полиция обратилась к водителям

В первые 10 дней февраля Земля находилась под воздействием серии магнитных бурь, и, согласно прогнозам, этот процесс продолжится до конца месяца.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, магнитные бури могут вызывать различные физические и психологические расстройства, особенно у людей, чувствительных к изменениям магнитного поля, что в свою очередь влияет на их способность безопасно управлять автомобилем, передает 1news.az.

«По анализу происшествий на дорогах республики за последние дни, можно предположить, что многие аварии произошли по указанным причинам. Водители, не встречая реальной угрозы, без видимой причины переворачивают свои автомобили или врезаются в препятствия», - говорится в сообщении пресс-службы дорожной полиции.

Влияние магнитных бурь на водителей, чувствительных к изменениям магнитного поля:

Головные боли и усталость - могут возникать мигрени и слабость у некоторых людей;

Рассеянность и сонливость - это снижает реакцию водителей и повышает риск возникновения аварий;

Нервозность и эмоциональная нестабильность - излишний стресс и раздражительность могут приводить к опасным маневрам на дороге;

Изменения артериального давления - могут вызвать учащенное сердцебиение или общее недомогание.

Дорожная полиция рекомендует избегать вождения без необходимости, а также делать короткие перерывы при чувстве усталости или раздражительности за рулем. В случае рассеянности внимания, следует отказаться от вождения. Также важно следить за новостями о погодных условиях и магнитных бурях, чтобы заранее принять необходимые меры.

Не забывайте, что усталость или рассеянность во время движения создают угрозу не только для вас, но и для других участников дорожного движения», - говорится в сообщении дорожной полиции.