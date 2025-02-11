Макрон на саммите в Париже не пожал руку премьеру Индии

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже проигнорировал приветствие премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Об этом сообщают “Известия” в своем Telegram-канале.

При этом французский президент пожал руки другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Международная конференция, посвященная безопасному использованию искусственного интеллекта, стартовала в Париже в понедельник и продолжится 11 февраля.