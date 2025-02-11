Вот уже 32 года учитель из Имишлинского района добирается на занятия на лодке — ФОТО

Online издание Azərbaycan Müəllimi рассказало об учителе Мубаризе Рустамове, который вот уже на протяжении 32 лет добирается в школу, в которой работает, на лодке.

Мубариз Рустамов родился в 1966 году в селе Агабаг Зердабского района - высшее образование он получил в Институте русского языка и литературы имени М.Ф.Ахундова.

Чтобы донести знания в отдаленные села, он начал работать учителем русского языка в одном из самых отдаленных сел Зардабского района, а с 1993 года работает в селе Агамалылар Имишлинского района, куда он ежедневно добирается на лодке, пересекая Куру.

«Меня назначили в отдаленное село Зардабского района, но потом я узнал, что в соседнем селе Агамалылар Имишлинского района есть потребность в учителе русского языка, поэтому сменил место работы. В нашем селе школа начальная. После того, как дети заканчивают начальную школу в нашем селе, они идут в среднюю школу в соседнее село. Там мне также предлагали работу, но так как она находится немного дальше, для меня проще переплывать реку», - цитирует Azərbaycan Müəllimi М.Рустамова.

Мубариз Рустамов рассказывает, что в селе у многих есть лодки: «Люди, у которых есть работа, тоже передвигаются на лодках. С обеих сторон реки леса. Я перехожу этот лес, чтобы добраться до работы. Я сам сделал свою лодку. Поскольку она со временем гниет в воде, я обновляю ее каждые 3 года. Особенно в ветреную погоду, когда бывает шторм, это опасно. Иногда я замечаю, что ветер перевернул лодку, и она наполнилась водой. Наша школа работает пять дней в неделю, и я каждый день плыву на занятия. Я уже привык, мне не страшно».

В прошлом году М.Рустамов успешно прошел сертификацию учителей, однако у него есть и трудности в обучении: «В нашей школе нет компьютеров и принтеров, из-за чего возникают определенные проблемы. Особенно сложно подготовить и распечатать итоговые работы. Было бы хорошо, если бы в этом вопросе нам помогли».