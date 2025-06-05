Мецаморская АЭС: «Внутреннее дело» Армении или «бомба замедленного действия» для всего региона?

Ситуация вокруг Мецаморской атомной электростанции (АЭС) в Армении становится объектом все более острого международного внимания - экоактивисты и эксперты Турции и Азербайджана предостерегают: дальнейшее промедление может обернуться катастрофой регионального масштаба.

Представители 33 экологических организаций Турции, собравшись 2 июня в приграничной с Арменией провинции Ыгдыр, выступили с призывом к немедленному закрытию Мецаморской АЭС. Текст заявления, распространенного в СМИ, зачитал руководитель Общества природы и окружающей среды провинции Мерсин Сабахат Аслан. Экоактивисты привлекли внимание к близости АЭС к турецкой границе, подчеркнув, что официальная Анкара должна предпринять решительные шаги в этом направлении.

«АЭС в Армении, первый реактор которой был запущен еще в 1976 году, находится всего в 30 км от Ыгдыра. Еще в период начала реализации проекта, ученые высказывали опасения в связи с задействованием станции в сейсмической зоне», - отмечается в заявлении, где напоминается о серьезной угрозе, которая нависла над регионом в период землетрясения 1988 года с эпицентром в Армении.

Авторы заявления подчеркнули, что Мецаморская АЭС не отвечает современным требованиям безопасности и, в силу устаревших технологий, возглавляет список атомных электростанций с высоким риском аварии. «Обращаемся к международным организациям и непосредственно к правительству Армении: закройте Мецаморскую АЭС, пока не повторился сценарий Чернобыля или Фукусимы. Соответствующие структуры Турции также должны предпринять ускоренные меры в этом вопросе», - сказал Сабахат Аслан.

Серьезная волна обеспокоенности исходит и от азербайджанских экспертов. Призыв турецких экологических организаций к немедленному закрытию станции поддержала коалиция НПО «Environmental Protection First». Азербайджанские эксперты подчеркивают: речь идет не только об экологической угрозе, но и о стратегическом вызове для всего региона Южного Кавказа и ближнего зарубежья.

«Конечно, мы тоже проявляем полную солидарность с турецкими НПО в этом вопросе и выражаем поддержку их призывам», - сказал член коалиции Амин Мамедов на брифинге 4 июня.

Коалиция выразила решительный протест против продолжения работы АЭС. Председатель Экологического общественного объединения «Рюзгар» профессор Ислам Мустафаев заявил, что инициатива НПО Турции отнюдь не случайна: «Каждый год на конференциях Международной ассамблеи по атомной энергии поднимается этот вопрос, но необходимые шаги не предпринимаются. Мы требуем прекращения работы АЭС, которая создает риск и стала чрезмерным источником опасности для соседних стран. Если там произойдет какой-либо инцидент, это приведет к огромной трагедии для четырех окружающих стран».

Мустафаев также обратил внимание на расположение Армении в тектонической зоне: «Всего в 500 метрах от места расположения Мецаморской АЭС проходит точка разлома землетрясения, что означает возможность разрушительных землетрясений там». Профессор отметил, что есть информация о желании Армении построить новую АЭС: «Несомненно, им не дают на это разрешение. Потому что для строительства АЭС в приграничном регионе необходимо согласие соседних государств».

«Наша главная цель – более эффективно бороться с экологическими рисками, создаваемыми Арменией в регионе, и мы требуем скорейшего закрытия Мецаморской АЭС», - заявил, в свою очередь член коалиции Амин Мамедов. По его словам, Армения не публикует никаких отчетов о деятельности, которую осуществляет на приграничных с Азербайджаном территориях: «Считаю, что необходимо предпринять практические шаги для прекращения работы этой станции».

Политические аспекты и экологические риски

Мецаморская АЭС строилась с 1969-го по 1977 год в 35 км от армянской столицы. Еще при проектировании станции главные трудности были связаны с ее расположением в одной из самых сейсмоопасных точек в мире. Первый энергоблок АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй – в январе 1980 года. В 1988 году в Армении произошло мощное землетрясение с эпицентром в Спитаке. Подземные толчки магнитудой более 7 баллов унесли жизни около 25 тысяч человек.

Случись авария на Мецаморской АЭС, находящейся всего в 84 км от Спитака, ситуация могла привести к еще более катастрофическим последствиям. Сразу после землетрясения большая часть персонала АЭС покинула станцию, ее безаварийная работа оказалась под угрозой. Помня о чернобыльской трагедии, работники боялись возвращаться, и лишь экстренная транспортировка персонала с других советских атомных электростанций позволила избежать аварии. Спустя месяц после землетрясения два реактора Мецаморской АЭС были приостановлены. Лишь в 1995 году власти Армении решили запустить второй реактор. Первый реактор, который ни разу не запускался с 1989 года, был демонтирован в 2017 году.

По своей конструкции АЭС аналогична чернобыльскому типу – она построена без защитной бетонной оболочки, что делает Мецамор одной из наиболее уязвимых действующих атомных станций в мире. «В случае аварии на Мецаморской АЭС, последствия будут сравнимы с катастрофами в Чернобыле или Фукусиме, но с потенциально большим трансграничным ущербом», - предупреждает член Американской ассоциации политических наук, профессор Бренда Шаффер. Более того, она указывает, что Мецамор лишь усиливает энергетическую зависимость Армении от России: «АЭС полностью обслуживается «Росатомом», который поставляет топливо и контролирует распределение электроэнергии через принадлежащие России электросети. Таким образом, утверждение премьер-министра Пашиняна о том, что Мецамор - это «символ суверенитета Армении», звучит иронично».

Серьезную обеспокоенность многих экспертов вызывает высокий сейсмический риск. По словам профессора Ислама Мустафаева, всего в 500 метрах от Мецаморской атомной электростанции проходит разлом, связанный с сейсмической активностью. В сочетании с устаревшей инфраструктурой это превращает Мецамор, по его оценке, в «бомбу замедленного действия» на стыке Европы и Азии.

Даже землетрясение небольшой магнитуды может нанести серьезный ущерб Мецаморской АЭС и спровоцировать утечку радиоактивных веществ. Подобный сценарий нельзя исключать с учетом сейсмической активности региона и устаревшей инфраструктуры станции. Особую тревогу вызывают последствия возможной аварии для соседних государств - в первую очередь в контексте трансграничного загрязнения воздуха, воды и почвы, что может иметь долгосрочные экологические и гуманитарные последствия.

Коалиция Environmental Protection First в этой связи акцентирует внимание на опасности загрязнения трансграничных водных ресурсов. Член коалиции Сабит Багиров напоминает: через территорию Армении в Азербайджан протекают реки, что, в случае чрезвычайной ситуации, создает риск радиоактивного и химического загрязнения. «По меньшей мере, шесть рек протекают из Армении в Азербайджан, неся с собой угрозу экологического загрязнения. Особенно велика опасность загрязнения реки Араз. По сути, вся территория Азербайджана подвергается риску загрязнения через систему речных водотоков. Мы наблюдали и обеспокоенность, выраженную в иранских СМИ по этому поводу», - подчеркивает эксперт.

Со своей стороны, врачи и экологические активисты в Турции выражают обеспокоенность ростом онкологических заболеваний, в частности лейкозом, в приграничных с Арменией провинциях. Согласно исследованию экспертов, загрязненная радиацией охлажденная вода с Мецаморской АЭС продолжает проникать в грунтовые воды, что наносит серьезный ущерб здоровью населения провинции Ыгдыр. Этот процесс представляет собой не только экологическую, но и гуманитарную угрозу, увеличивая риски роста заболеваний, связанных с радиационным воздействием. По данным местных учреждений здравоохранения, в последние годы фиксируется статистически значимый рост числа новорожденных с диагностированным лейкозом. Эксперты полагают, что фактором высокой вероятности может быть воздействие радиации, в том числе через атмосферные потоки или трансграничные водные источники.

«В регионе наблюдается тревожная динамика по заболеваемости лейкозом среди новорожденных, что требует срочного комплексного эпидемиологического и экологического исследования. Правительство Турции должно немедленно предпринять конкретные шаги для оценки и минимизации возможных рисков», - подчеркивает турецкий эколог Сабахат Аслан.

Все это вызывает обоснованные опасения, особенно на фоне отсутствия должной прозрачности со стороны армянских властей в вопросах экологического мониторинга и открытого доступа к данным. Усугубляет недоверие отсутствие регулярной публикации экологических отчетов и независимых оценок. Такая закрытость противоречит положениям Орхусской конвенции, предусматривающей право граждан на доступ к экологической информации, участие в принятии решений и доступ к правосудию по экологическим вопросам. Несоблюдение этих международных обязательств подрывает усилия по укреплению экологической безопасности в регионе, констатируют эксперты.

Несмотря на заявления официального Иревана о планах модернизации Мецамора и строительстве нового энергоблока к 2036 году, международное сообщество выражает сомнения в целесообразности продления эксплуатации столь опасного объекта. Авторитетные эксперты в Европе полагают, что Мецаморская АЭС - это не просто вопрос внутренней энергетической политики Армении, а серьезный вызов международной безопасности и экологической стабильности. Принимая во внимание трансграничные последствия потенциальной аварии, международное сообщество вправе требовать от Иревана прозрачности, подотчетности и выполнения международных обязательств в сфере ядерной безопасности.

Международная ответственность: касается ли она Мецамора?

Вчера представители Европейского Союза и США посетили Мецаморскую атомную электростанцию. Визит был организован МИД Армении и руководством АЭС. Отмечается, что незадолго до этого на станции был введен в эксплуатацию полнофункциональный симулятор, предназначенный для совершенствования операций по обеспечению безопасности. Стоимость проекта составила $3,4 млн, финансирование предоставлено ЕС.

В целом, ЕС выделил Армении 17,9 млн евро на повышение ядерной безопасности и улучшение управления радиоактивными отходами, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Средства направлены на поддержку приведения нормативно-правовой базы Армении в соответствие со стандартами ядерной безопасности ЕС.

В отчете о состоянии мировой атомной промышленности за 2020 год говорится, что на Мецаморскую АЭС приходится 27,8% всей производимой в Армении электроэнергии.

При вступлении в Совет Европы в январе 2001 года, Армения взяла на себя обязательство о закрытии АЭС в 2004 году. «Досрочное закрытие АЭС и ее вывод из эксплуатации по-прежнему остаются главной целью Евросоюза», - так говорил об этом глава дипмиссии ЕС в Армении Траян Христеа. ЕС тогда был готов профинансировать консервацию Мецаморской АЭС, но только при наличии согласованного плана действий, составленного с учетом проведенных стресс-тестов и критериев безопасности. Однако данное обязательство так и не было выполнено.

В 2014 году ЕС охарактеризовал объект как «опасность для всего региона» и выразил готовность выделить 200 млн евро на закрытие Мецамора. Армения отклонила предложение. В отчете рабочей группы Еврокомиссии по реализации партнерского соглашения с Арменией на 2020 год содержались рекомендации по энергетической политике и ядерной энергетике. В нем подчеркивается необходимость диверсификации источников энергоносителей, особенно за счет возобновляемых источников энергии: учитывая наличие в Армении достаточных водных ресурсов, атомную энергетику в этой стране можно с легкостью заменить гидроэнергетикой. В качестве другого варианта было предложено увеличение импорта газа из соседних России и Ирана для армянских ТЭС.

«Атомная электростанция в армянском городе Мецамор должна быть в ближайшее время закрыта и безопасно выведена из эксплуатации. Эти шаги необходимы, потому что модернизировать АЭС в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности невозможно. Дорожная карта или план действий для решения этой проблемы должны быть приняты как можно скорее», - подчеркивается в документе Еврокомиссии.

Но, несмотря на международную озабоченность, Армения далека от конструктивного подхода к своим обязательствам. Более того, в Иреване звучали заявления о намерении продлить срок эксплуатации АЭС до 2036 года. По утверждению руководства станции, в 2015-2016 годах были проведены работы по продлению срока эксплуатации. Официальные лица Армении уверяют, что модификации, внесенные в реактор АЭС за последние 15 лет, сделали его более безопасным, чем на момент ввода в эксплуатацию. Противники закрытия станции уверяют, что Мецаморская АЭС имеет возможность безопасного отключения в момент так называемой «проектной аварии», предусмотренной в ее конструкции. Они называют систему охлаждения Мецамора одной из причин, по которой «армянам следует быть спокойными».

Однако эти заявления вызывают серьезные сомнения, как ввиду технологического состояния станции, так и сейсмической опасностью региона. Главная проблема безопасности Мецаморской АЭС – это отсутствие защитной оболочки, что является требованием для всех современных реакторов, указывают эксперты. Впрочем, защитная оболочка реактора на Фукусиме тоже не справилась с предотвращением распространения радиоактивных материалов во время аварии.

В условиях растущих экологических рисков и недостаточной открытости армянских властей, ясность в этот вопрос способно внести МАГАТЭ, проведя независимую экспертизу и предоставив международному сообществу достоверную информацию о состоянии Мецамора. При многочисленных обсуждениях проблемы на форумах МАГАТЭ, конкретных решений все еще нет, что вызывает растущее разочарование не только среди соседей Армении, но и внутри экспертного сообщества на Западе. Такое положение дел ставит под сомнение эффективность международных механизмов контроля и усилий по обеспечению ядерной безопасности.

Еще в 2024 году представители гражданского общества Азербайджана обратились с открытым письмом к руководству Саммита по атомной энергетике в Брюсселе, призвав обратить внимание на глобальную угрозу, исходящую от Мецаморской АЭС и поднять перед правительством Армении вопрос о немедленном прекращении деятельности станции. Авторы письма привлекли внимание к аварийному состоянию и истекшему сроку эксплуатации АЭС. Они констатировали, что Мецаморская АЭС работает на старой технологии в сейсмической зоне 9,5 балла, хотя рассчитана на 8 баллов, и представляет огромную ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, самой Армении и всего региона в целом: «Безответственность Армении в отношении этой АЭС, лживые отчеты, рассчитанные на введение мирового сообщества в заблуждение, ведут регион к очередным катастрофам, подобным авариям на Чернобыльской АЭС и Фукусиме. Риск возрастает с каждым днем. Вместо того чтобы вывести Мецаморскую АЭС из эксплуатации и следовать предписанным международным сообществом правилам и процедурам, власти Армении каждый раз пытаются искусственно продлить ее эксплуатацию».

«Жидкие отходы Мецаморской АЭС в конечном итоге сбрасываются в трансграничную реку Араз. Для охлаждения устаревшего реактора используется вода из глубоких скважин. Во время землетрясений возможно изменение уровня подземных вод и направления потоков, что наглядно демонстрирует ненадежность системы охлаждения», - подчеркивается в письме.

Авторы также выразили серьезную озабоченность в связи с рисками незаконного оборота отдельных видов ядерных материалов, которому, по их мнению, может способствовать Мецаморская АЭС. Отсутствие должного контроля и прозрачности со стороны армянских властей создает уязвимости, которые потенциально могут быть использованы для теневой торговли радиоактивными веществами: «На территории Армении имеется более 200 радиоактивных источников, в том числе изотоповых. В этой стране наблюдаются случаи контрабанды радиоактивных изотопов. Это увеличивает возможность использования радионуклидов в террористических целях. Тот факт, что полигоны, предназначенные для отходов Мецаморской АЭС, уже заполнены и создается новый, указывает на наличие серьезных проблем с размещением этих отходов».

Они призвали МАГАТЭ и другие соответствующие международные организации тесно сотрудничать с Азербайджаном как со страной, непосредственно подверженной потенциальному воздействию: «Власти Армении, игнорирующие вопросы ядерной безопасности как своего населения, так и народов государств региона, могут быть принуждены к прекращению деятельности Мецаморской АЭС только при условии скоординированных глобальных усилий».

Как подчеркивают эксперты, вопрос закрытия Мецаморской АЭС должен рассматриваться международными институтами, включая ООН, МАГАТЭ, ЕС и Совет Европы, не как внутреннее дело Армении, а как приоритетная задача коллективной безопасности и устойчивого развития в регионе. Игнорирование этой проблемы ставит под угрозу экологическое равновесие, здоровье миллионов людей и подрывает доверие к международным механизмам регулирования в сфере ядерной энергетики.

Аргументированные материалы, указывающие на реальную угрозу, исходящую от Мецаморской АЭС, публиковали ряд авторитетных научно-популярных изданий, в том числе, National Geographic. В этих материалах подчеркивалось, что Мецамор остается одной из самых опасных действующих атомных электростанций в мире, несмотря на что, Армения продолжает эксплуатировать станцию, фактически превращая ее в «бомбу замедленного действия», угрожающую безопасности всего региона.

Антония Вениш из Австрийского института прикладной экологии в Вене в статье для National Geographic называет Мецамор одной из самых опасных атомных станций в мире: «Хотя власти Армении провели работы по повышению безопасности АЭС, общий уровень безопасности не претерпел существенных улучшений».

В справочнике Американского института ядерной энергетики (NEI) отмечается, что АЭС, подобные Мецамору, не способны противодействовать авариям в первичной цепи. Помимо этого, находящаяся в сейсмоактивной зоне с потенциалом землетрясений в 9 баллов Мецаморская АЭС не имеет системы автоматического отключения в случае подземных толчков.

Об этом пишет также англоязычная турецкая газета Daily Sabah, которая отмечает, что электростанция может выдержать землетрясение силой не более 7 баллов. В 2009 году Управление по атомной энергии Турции предупредило об опасности трех атомных электростанций, включая Мецамор, в соседних странах. Турция официально призвала Армению закрыть электростанцию из-за неминуемой опасности, которую она представляет для региона, и обращение с аналогичным требованием подала в МАГАТЭ.

Критики Мецаморской АЭС указывают и на то, что система локализации аварии на станции предназначена для противодействия небольшим повреждениям, а не масштабной аварии. Как видно, Мецаморская АЭС представляет собой опасное сочетание технологической устарелости, высокой сейсмической уязвимости, экологических рисков и геополитической зависимости. В условиях нарастающих глобальных экологических угроз и усиливающейся региональной напряженности вопрос эксплуатации станции выходит за рамки внутренней политики Армении. Потому что, когда речь идет о потенциальной радиационной угрозе для миллионов людей, вопрос международной ответственности становится неизбежным. То есть, в данной ситуации речь идет не столько о праве государства на развитие атомной энергетики, сколько о неотъемлемом праве людей на жизнь в безопасности. Игнорирование рисков, связанных с эксплуатацией Мецамора, нарушает не только международные экологические нормы, но и фундаментальные права человека на жизнь и здоровье.

Есть ли решение проблемы, и в чем оно?

Устранение угрозы, исходящей от Мецаморской АЭС, по мнению специалистов, требует согласованных усилий на нескольких уровнях - национальном, региональном и международном. Речь идет не просто о технической стороне вопроса - вывода из эксплуатации устаревшей станции, а о необходимости комплексного подхода к обеспечению ядерной и экологической безопасности в регионе.

Для Армении ключевым шагом должно стать начало поэтапного вывода Мецаморской АЭС из эксплуатации. Этот процесс может и должен быть реализован при активной технической и финансовой поддержке международных партнеров, включая МАГАТЭ и ЕС. Своевременное планирование переходного периода обеспечит энергетическую стабильность страны и снизит риски для населения.

В свою очередь, для ЕС и МАГАТЭ настало время не просто «выражать обеспокоенность», а принять решительные меры, усилить политическое и финансовое давление, чтобы добиться устранения угрозы, исходящей от Мецаморской АЭС.

Страны региона, наиболее уязвимые к последствиям потенциальной аварии, могли бы создать региональную рабочую группу по экологическому мониторингу и обмену данными. Такая структура способна стать действенным механизмом гражданского и экспертного контроля, повышая прозрачность и подотчетность.

Непосредственно для гражданского общества актуальной остается задача продолжения международной кампании за закрытие Мецаморской АЭС. Это включает активное информирование общественности и продвижение принципов экологической справедливости и права на безопасную среду.

Таким образом. только при условии широкой международной консолидации можно добиться устойчивого и справедливого решения, которое устранит одну из самых серьезных потенциальных угроз в регионе. Закрытие Мецаморской АЭС должно быть внесено в приоритетную повестку международных переговоров и стать предметом конструктивного диалога между Арменией, ее соседями и ключевыми международными институтами.

До тех пор, пока мировое сообщество не выработает действенный механизм влияния на ситуацию, тень Мецамора будет продолжать нависать над всем огромным регионом - как символ экологической уязвимости и политического бездействия. Так может ли государство, продолжающее эксплуатировать устаревшую атомную станцию в зоне повышенной сейсмической активности, оставаться вне внимания международных институтов? Или пришло время признать очевидное: Мецамор - это уже не просто региональная проблема, а глобальная угроза, требующая глобального ответа.