Иреван объяснил, почему согласился на два последних пункта в тексте мирного договора с Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян объяснил желанием сохранить переговорный процесс согласие Иревана на оставшиеся несогласованными последние два пункта в тексте договора с Азербайджаном.

В марте этого года стороны объявили о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях. Армянская сторона до этого выступала против этих двух пунктов, но затем согласилась с ними.

Как пояснил Мирзоян, в какой-то момент армянская сторона сочла маловероятным, что дальнейшие обсуждения насчет остальных формулировок дадут нужный результат (без согласования двух пунктов – ред.). А это уже ставило под сомнение достигнутые ранее договоренности по крайне существенным формулировкам в тексте договора.

Источник: Sputnik Армения