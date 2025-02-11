Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию межгосударственных связей с Ираном

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Ирана Масуду Пезешкиану поздравительное послание по случаю национального праздника его страны – Дня Победы Исламской революции.

Глава нашего государства в поздравительном послании отметил: «Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных связей между Азербайджаном и Ираном. Отношения между нашими странами исходят из общих исторических, религиозных и культурных ценностей наших народов, связанных друг с другом тесными узами.

В настоящее время наши страны плодотворно сотрудничают в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия и обогащения его новым содержанием.

Верю, что азербайджано-иранские отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и укрепляться на основе принципов дружбы, братства и добрососедства на благо наших стран, во имя стабильности и безопасности региона».

Президент Азербайджана пожелал иранскому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – постоянного благополучия и процветания.

Источник: АЗЕРТАДЖ