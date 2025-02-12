Президент Азербайджана: Некоторые западные лидеры были очень несправедливы к Президенту Трампу

Среди европейских лидеров существует большая неопределенность (из-за Президента Трампа – ред.) и, я бы сказал, большая озабоченность. Причина этого очень проста. Мы все знаем, как некоторые из них относились к господину Трампу последние четыре года, когда он не был президентом. Мы уже увидели первую «дисквалификацию» — ей подвергся премьер-министр Канады.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Некоторые западные лидеры были очень несправедливы к Президенту Трампу, и, безусловно, они обеспокоены, что теперь, возможно, пришло время для них нести ответственность за это», - отметил глава государства, подчеркнув, что не видит других серьезных причин для беспокойства по поводу изменений в США.

Источник: АЗЕРТАДЖ