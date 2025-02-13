В Баку приостановили деятельность известного ресторана - ФОТО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры для обеспечения пожарной безопасности по всей территории страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в ходе проверки, проведенной в ресторане Show Baku, расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Бинагадинском районе Баку, были обнаружены серьезные нарушения правил пожарной безопасности, что представляет угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Ситуация, сложившаяся в ресторане, указывает на высокие риски быстрого распространения пожара в случае его возникновения, что может привести к трагическим последствиям.

Из-за выявленных нарушений норм и стандартов пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности ресторана Show Baku. Копия постановления была передана представителю заведения.