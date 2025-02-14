В Азербайджане запустили онлайн-калькулятор для расчета срока пребывания граждан РФ

С 1 января 2025 года срок временного пребывания в Азербайджане граждан Российской Федерации, прибывающих в республику в порядке, не требующем получения визы, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, установлен в 90 дней в течение одного календарного года.

Об этом сообщили 1news.az в Государственной миграционной службе Азербайджана.

В целях соблюдения требований законодательства, а также для удобства граждан Российской Федерации при планировании поездок в Азербайджан, миграционная служба разработала электронный калькулятор «Проверь срок временного пребывания», размещенный на официальном сайте ведомства. С его помощью можно рассчитать неиспользованный срок временного пребывания в стране в течение одного календарного года.

Для этого необходимо перейти в раздел «Проверь срок временного пребывания» на официальном сайте службы и в открывшемся окне последовательно ввести даты въезда и выезда из страны в текущем календарном году. После отправки запроса система в режиме реального времени выдаст информацию о количестве неиспользованных дней временного пребывания.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в колл-центр Государственной миграционной службы по номеру (012) 919, через официальные страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram) или связаться с отделом по связям с общественностью по электронной почте [email protected].