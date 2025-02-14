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Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет

Феликс Вишневецкий15:14 - Сегодня
Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет

Каспийское море находится на самом низком уровне за последние 400 лет - возможно, этот показатель снизится еще на 1-2 м.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель директора Института океанологии Российской Академии наук им. П.П.Ширшова Петр Завьялов, по словам которого, обмеление влияет на состояние биосферы региона и на его экономическое развитие.

«В данный момент средний уровень поверхности Каспия находится на отметке около минус 29,5 м (по отношению к уровню Мирового океана). Это значит, что Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет. Предсказать дальнейшую динамику уровня моря сложно, поскольку определяющие ее процессы - испарение с поверхности, сток рек, атмосферные осадки - трудно учесть с необходимой точностью. Сейчас некоторые методики расчетов, которые ранее достаточно успешно использовали для этих целей, устарели, поскольку, в связи с изменениями климата и другими факторами, изменились режимы температуры, осадков, ветровых условий. Нужны новые модели», - заявляет П.Завьялов.

Говоря о возможных дальнейших изменениях уровня Каспия, Петр Завьялов отмечает следующее: «Это и есть самый главный вопрос, на который пока нет научно обоснованного ответа. По моему личному мнению, из общих соображений можно предположить, что возможно падение уровня еще на 1–2 м, после чего будет достигнута стабилизация уровня, и в дальнейшем вероятен его обратный подъем. Однако, чтобы дать точный прогноз, нужны дополнительные исследования».

Рассказал П.Завьялов и о том, что может повлиять на дальнейшее снижение уровня Каспия: «Говоря коротко, динамика уровня полностью определяется водным балансом моря, а точнее, соотношением между его приходными (сток воды в море из рек, атмосферные осадки на зеркало моря) и расходными (испарение) компонентами. Однако проблема в том, что мы не всегда можем оценить эти компоненты, а тем более предсказать их поведение в будущем».

По словам Петра Завьялова, для прогнозирования изменений критически важно точно оценить потери воды в речных дельтах: «Волга обеспечивает до 90% речного стока в Каспийское море. Вопреки довольно распространенному заблуждению, что сток Волги уменьшается из-за отбора воды для хозяйственных целей, на самом деле на верхнем створе дельты он достаточно стабилен. Однако трудно поддаются оценке очень изменчивые потери в самой дельте. Это сложная система рукавов, проток и малых водоемов с развитой водной растительностью. Некоторые коллеги считают, что на уровень моря существенно влияют сток подземных вод через дно моря, а также тектонические движения самого дна. Это самые неопределенные факторы водного баланса, но, с моей точки зрения, их роль все-таки второстепенная. Чтобы сказать точно, нужны дополнительные исследования».

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