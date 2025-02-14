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Можно ли наследовать пенсионный капитал в Азербайджане? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Фаига Мамедова17:30 - Сегодня
Можно ли наследовать пенсионный капитал в Азербайджане? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

После распространения информации о том, что пенсионный капитал умершего может быть передан его наследникам, в редакцию 1news.az поступило множество обращений от наших читателей, которые попытались следовать указанным правилам и выполнить все необходимые процедуры, но, к сожалению, не смогли добиться желаемых результатов.

Напомним, что, как говорилось в сообщении, члены семьи покойного после оформления прав на наследство через нотариуса могут подать заявление на получение средств из Государственного фонда социальной защиты.

Так что на самом деле происходит? Действительно ли существует порядок передачи пенсионного капитала по наследству?

С этими вопросами мы обратились к начальнику Управления по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Рашаду Мехдили, который предоставил подробный расклад процедуры получения пенсии после кончины гражданина.

В первую очередь, пояснил Р.Мехдили, согласно законодательству, накопленный на индивидуальном счету гражданина в части страхования пенсионный капитал может быть использован только для целей пенсионного обеспечения: «Средства, уплаченные в пользу гражданина в виде обязательных государственных социальных страховых взносов, могут быть использованы при наступлении социального страхового случая, например, при достижении пенсионного возраста, установлении инвалидности и т.д.».

Рашад Мехдили особо отметил, что если гражданин не достиг пенсионного возраста, или ему не установлена инвалидность до достижения этого возраста, он не может использовать накопленный на своем индивидуальном личном счету пенсионный капитал.

«В случае его смерти или гибели накопленный пенсионный капитал передается находящимся на его иждивении следующим членам семьи:

- Детям до 18 лет (до 23-х лет в случае, если они получают образование в очной форме).

- Детям старше 18 лет, если им установлена инвалидность до 18 лет.

- Родителям (отцу и матери), чьи функциональные возможности нарушены на 61-80% или 81-100%, а также супругу (мужу или жене), достигшим пенсионного возраста.

- Лицам, опекающим детей, не достигших 8 лет, своих братьев, сестер, внуков, и не работающих родственников (одного из родителей, мужа (жену), дедушку, бабушку, брата, сестру). Увеличение минимальных размеров пенсий и коррективы, проводимые ежегодно в начале года в результате индексации, распространяются и на эти пенсии», - заявил Р.Мехдили.

Суммируя сказанное, можно сделать следующий вывод: пенсионный капитал скончавшегося или умершего гражданина переходит только вышеуказанным лицам, и из этого капитала им выплачивается ежемесячная пенсия. Тем, кто не подпадает под эти категории, передача пенсионного капитала скончавшегося близкого родственника, не полагается.

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