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Хронология скандала в Laser Beauty Estetik: от сопротивления проверке до трагичных последствий - ФОТО

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
Хронология скандала в Laser Beauty Estetik: от сопротивления проверке до трагичных последствий - ФОТО

На днях распространилась информация о том, что в одной из известных частных клиник – Laser Beauty Estetik был зафиксирован случай оказания сопротивления в ходе проверок, проводимых сотрудниками Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения. В этом сопротивлении принимал участие руководящий состав клиники, включая главного врача Рену Солтанову и директора Егану Джафарову, сообщает 1news.az.

По данным ведомства, во время проверки Рена Солтанова и Егана Джафарова проявили неэтичное поведение по отношению к проверяющим специалистам. Они кричали, бросали телефон в лицо экспертам и угрожали увольнением, подавая жалобы в вышестоящие инстанции.

Напомним, что Рена Солтанова, после того как была распространена вышеупомянутая информация, дала интервью местным СМИ, в котором опровергла случай оказания сопротивления сотрудникам Минздрава и выразила недоумение по поводу требований госучреждения.

«Нам говорят, что мы обязаны измерять температуру в холодильнике каждые полчаса. Но если я храню там лед для процедур, зачем мне постоянно следить за температурой? Мы проводим косметологические процедуры, тщательно следим за чистотой, чтобы наши клиентки оставались довольны. В каждой процедурной есть холодильник, а препараты мы храним в шкафах, чтобы они не замерзли», – отметила Солтанова.

В ответ на это поступило заявление от Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения, в котором указано, что действия главного врача учреждения являются превышением служебных полномочий. А Рене Солтановой рекомендуется ознакомиться с должностными инструкциями главного врача. Согласно этим инструкциям, главврач обязан не только следить за собственным поведением, но и обеспечивать соблюдение этических норм и стандартов поведения со стороны своих сотрудников.

Стоит подчеркнуть, что данная клиника уже давно привлекала внимание общественности в связи с рядом скандальных инцидентов, которые получили широкую огласку. Перечислим некоторые известные скандальные случаи, связанные с этой клиникой.

Совсем недавно в СМИ был опубликован список врачей, в который попали два «специалиста», работавших или работающих в частной клинике Laser Beauty Estetik — Натаван Амирова и Нигяр Руфат. В поступивших в СМИ заявлениях сообщалось, что врачи этой клиники были замечены в незаконных хирургических операциях.

Согласно информации Oxu.az, оказалось, что Нигяр Руфат не прошла процесс сертификации, а Натаван Амирова, в свою очередь, не имела необходимой квалификации для работы в качестве хирурга. В связи с этими фактами на клинику было наложено административное взыскание.

Кроме того, клиника стала известна рядом случаев, когда после пластических операций пациенты впадали в кому. Один из таких инцидентов стал широко обсуждаемым.

Еще один не менее трагичный инцидент был освещен на сайте gundeminfo.az. Пожелавшая остаться анонимной жалобщица заявила, что ей была сделана эстетическая операция в филиале Laser Beauty Estetik, который расположен по адресу: ул. Неаполь, 27. И что спустя некоторое время после выписки ее состояние резко ухудшилось, и она впала в кому. Родственники срочно доставили ее в Центральную таможенную больницу, где пациентка провела 10 дней в коме, но, к счастью, была спасена врачами.

В ходе рассмотрения данной жалобы выяснилось, что у филиала клиники Laser Beauty Estetik по вышеуказанному адресу, где был проведен первоначальный операционный процесс, нет лицензии на проведение эстетических операций. Что и было подтверждено Центром аналитической экспертизы Министерства здравоохранения. В заявлении, представленном Министерством здравоохранения в редакцию Qaynarinfo, говорится, что филиалу "Неаполь" была выдана лицензия только на проведение амбулаторных хирургических операций: «В клинике разрешено только проведение малых хирургических процедур, в том числе эстетических вмешательств. Однако крупные пластические операции или общие хирургические процедуры в данной клинике не могут проводиться».

Совсем недавно в редакцию сайта yenicag.az поступила жалоба от пациентки клиники по имени Гюля Мамедова, которая рассказала о неприятном инциденте. Женщина сообщила, что косметолог Рена Солтанова провела процедуру введения филлера в нос, после чего начались серьезные проблемы - ее нос стал гноиться.

По словам пациентки, 17 мая 2023 года она обратилась в клинику Laser Beauty Estetik к Рене Солтановой для проведения процедуры введения филлера в нос. Косметолог лично провела процедуру. Перед началом процедуры ассистенты попросили пациентку подписать несколько документов, и она заплатила 350 манатов.

Однако через два часа после возвращения домой начались сильные боли в носу. Обратившись к врачу по телефону, пациентка получила ответ от ассистента, что такие боли могут возникать при попадании иглы в сосуд, и что достаточно принять обезболивающее.

По ее словам, на следующий день Рена Солтанова все-таки связалась с ней по видеосвязи и в панике срочно вызвала в клинику. В клинике женщину посадили в последний кабинет, закрыли дверь и предупредили не выходить, пока не подойдет врач, чтобы другие пациенты не видели её. Когда Рена Солтанова пришла, она начала сжимать нос пациентки, из которого пошел гной. После этого врач снова сделала укол, объяснив, что он нужен для растворения филлера. Несмотря на неоднократные жалобы на боль, по словам Гюли Мамедовой, ей не поверили и продолжали процедуру растворения геля. В связи с тем, что гель был растворен, пациентка потребовала вернуть деньги за процедуру, однако возмещения ущерба не последовало.

Пациенты, столкнувшиеся с неудовлетворительными результатами, продолжают открыто делиться своими историями, что поднимает важные вопросы о безопасности и профессионализме в сфере косметологических и эстетических услуг. Представляем вашему вниманию недавнюю публикацию в социальных сетях, в которой пациентка обвиняет Рену Солтанову в проведении неправильных процедур.

«Привет всем! После последних событий я больше не могу оставаться в тени и решила, наконец, высказаться. Вы, наверное, спросите, почему молчала раньше? Было стыдно. Я не хотела, чтобы все знали и обсуждали мои проблемы. Не хотела, чтобы мои фотографии попали в чужие телефоны и стали темой разговоров. Но после интервью @dr._rena я поняла, что пора завершить эту историю, ведь она не рассказала всю правду, а я хочу внести ясность. Одна из таких правд — это моя личная история», - говорится в публикации.

По словам женщины, она с 2016 года мучается от проблем с ногами. «Я пережила много тяжелых моментов как женщина и как человек. Да, вы можете задать вопрос: «Как я могла так ошибиться?» — и я отвечу, что да, я ошиблась (отметим, что пациентка ввела филлеры в ноги). Прошло два года после процедуры, и я обратилась к врачу. Рассказала, что у меня на ногах пигментация, а она сказала: «Это не страшно, приходи, я все исправлю».

Я пошла. И вот с того момента начались мои страдания.

Сначала она использовала гиалуронидазу для растворения искусственных наполнителей, затем проводились пилинги, но результат был катастрофическим: наполнитель не растворился, а наоборот, распался и распространился еще больше. А дальше начались те дни, которые вы видите на фотографиях и видео, и те, которые я не могу показать. Я даже не могу смотреть на себя! Instagram не принимает эти фотографии...

И в тот момент, когда мне было хуже всего, она даже не позвонила и не спросила: «Как ты?». Она продолжала получать награды, пока я едва могла встать с постели», - отмечается в публикации.

Сразу же под этим постом пошли комментарии от других пациенток, которые когда-то также делали те или же иные неудачные косметологические процедуры в данной клинике.

«Ее сестра Николь забрала мои 1200 манатов и сделала процедуру fullface. После этого мое лицо оказалось в ужасном состоянии. Но, слава богу, сейчас мне лучше. Я не прощаю ей этого. Ради рекламы они берут нескольких блогеров и делают им процедуры, а с остальными людьми работают на отвал. Сколько еще вы будете зарабатывать на чужих бедах?» — говорится в одном из комментариев.

В другом же комментарии было предложено закрыть клинику и отобрать лицензию у врачей: «Эту клинику нужно и вовсе закрыть, а у «косметологов» должны отобрать лицензии, чтобы больше их не допускал на проведение никаких процедур!!!»

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на основании действующего законодательства принимаются меры по приостановлению деятельности клиники. И редакция 1news.az будет держать данную ситуацию в центре внимания, следить за дальнейшими событиями, чтобы информировать общественность.

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