USAID: Троянский конь Запада под маской благотворительности

Когда речь заходит о USAID, западные СМИ и местные грантополучатели любили повторять одни и те же мантры: «помощь в развитии», «поддержка демократии», «укрепление гражданского общества».

Но за этими благими лозунгами скрывалась совершенно иная реальность – жесткий инструмент вмешательства, направленный на подрыв суверенитета, манипуляцию общественным мнением и продвижение американских интересов.

На примере множества стран видно, как USAID, которое, к слову, расшифровывается как Агентство США по международному развитию, и судя по названию, призвано было продвигать это самое развитие по миру, действовало отнюдь не как гуманитарная организация, а как политический рычаг США или даже одно из управлений ЦРУ. Финансирование оппозиционных групп, влияние на выборные процессы, попытки ослабить традиционные ценности и создать зависимость от Запада – все это лишь малая часть «помощи», которую оказывала данная структура. Но лавочка закрылась. Новые американские власти похоронили тот всемогущий USAID, заморозив его многомиллиардные проекты и разогнав многотысячный штат сотрудников по всему миру, намереваясь оставить в конечном итоге структуру, в которой будет работать менее 300 человек.

То, что осталось от агентства, перевели в подчинение госсекретаря Марко Рубио, который наряду со своими прямыми обязанностями главы внешнеполитического ведомства США, теперь еще и исполняет обязанности администратора USAID.

Азербайджан, как и другие независимые государства, имеет свой опыт общения и работы с USAID, он уже сталкивался с попытками этой организации стимулировать в республике «развитие». Но чему на самом деле учит USAID? Подчинению внешним указкам, размыванию национального суверенитета и превращению стран в послушные сателлиты Вашингтона.

Формально USAID считалось независимым государственным агентством, но в реальности оно подчинялось президенту США, госсекретарю и Совету национальной безопасности. Его руководители назначались главой Белого дома и утверждались Сенатом, что уже само по себе подтверждало его политизированный характер.

Только в 2024 финансовом году на проекты USAID было выделено около 36 миллиардов долларов, а за последние 9 лет эта сумма составляла невообразимые 335 миллиардов долларов. Этот колоссальный объем средств по большей своей части, как мы всегда догадывались, а сегодня уже знаем доподлинно, расходовался не столько на помощь нуждающимся, сколько на финансирование сомнительных проектов, направленных на дестабилизацию целых регионов.

USAID имело представительства в более чем 100 странах, формально занимаясь гуманитарной помощью, поддержкой экономики, здравоохранения, образования и демократии. Однако на деле агентство использовало этот фасад для вмешательства во внутренние дела государств, финансирования подконтрольных НПО и СМИ, манипулирования общественным мнением и даже организации госпереворотов.

Самыми громкими разоблачениями стали заявления президента США Дональда Трампа, который обвинил USAID в мошенничестве и «беспрецедентной коррупции». И небезосновательно. Рыба, как известно, гниет с головы, а головой или главой агентства с 2021 года являлась Саманта Пауэр, состояние которой, как выясняется, увеличилось за три года на $23,3 млн при годовой зарплате $180 тыс.

А миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE) назвал агентство «преступной организацией», которой давно «пора умереть». По его словам, спасти USAID невозможно, поскольку «это не червивое яблоко, это клубок червей».

Финансируемые USAID проекты только подтверждали его подрывную деятельность. Показательным в этом смысле стало разоблачение, с которым выступил ранее Белый дом. Согласно ему, USAID на протяжении десятилетий, не отчитываясь перед налогоплательщиками, практически без всякого контроля направляло огромные суммы денег на смехотворные, а зачастую злонамеренные проекты. Так, из обнародованных администрацией Трампа данных мы узнаем, что агентство в числе прочего выделяло деньги на всякого рода нелепости вроде постановки «трансгендерной оперы» в Колумбии, на «трансгендерный комикс» в Перу, на смену пола и «ЛГБТ-активизм» в Гватемале. Но список содержит и далеко несмешные статьи расходов USAID.

В частности, выяснилось, что агентство являлось донором некой некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями, причем даже после того, как было начато расследование в отношении этой НКО. И это не единственный пример связи USAID с международным терроризмом.

Как выяснилось из того же обнародованного Белым домом списка, на средства агентства приобретались сотни тысяч порций обедов для боевиков, связанных с «Аль-Каидой» в Сирии; сотни миллионов долларов были выделены на ирригационные каналы, сельхозоборудование и удобрения для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства в Афганистане героина, обогащающего «Талибан». Появились свидетельства того, что USAID полностью профинансировало обучение в колледже своего гражданина Анвара аль-Авлаки, возглавившего впоследствии «Аль-Каиду».

Еще одним направлением подрывной деятельности USAID была работа с медиа, направленная на то, чтобы поставить прессу себе на службу. По данным, которые обнародовал WikiLeaks, представив сканы соответствующих платежек, USAID финансировало 707 средств массовой информации, 6200 журналистов и 279 неправительственных организаций, работающих в сфере журналистики по всему миру. Среди них есть крупные и авторитетные мировые СМИ, названия которых у всех на слуху – это BBC (£2,61 млн в год), The Associated Press ($19,5 млн), Reuters ($9 млн), France-Press ($447 тыс.), The New York Times (около $3,1 млн), Politico ($8 млн) и др.

С 6 февраля этого года правительство США прекратило финансирование The New York Times, Politico и Associated Press, тем самым фактически признав незаконные схемы влияния на информационное поле.

Разоблачения доказали, что лозунги USAID о «свободе слова» были лишь прикрытием для создания коррупционных механизмов финансирования подконтрольных медиа, шантажа национальных правительств и организации информационных войн.

Соответствующую роль агентство играло и на Южном Кавказе, финансируя ангажированные структуры, занимающиеся очернением Азербайджана. Их деятельность включала клевету на руководство страны, попытки легитимизации бывшего сепаратистского режима в Карабахе, дезинформацию о якобы «этнических чистках» и демонизацию независимой политики Баку. USAID на протяжении многих лет, прикрываясь «гуманитарными» проектами, оказывало поддержку сепаратистскому режиму, созданному Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, тем самым подрывая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Эта же организация играла, можно сказать, ключевую роль в длительной и грязной информационной кампании, развернутой зарубежными СМИ против Азербайджана. Влияние USAID отчетливо прослеживается в многочисленных антиазербайджанских фейках, распространявшихся во время 44-дневной Отечественной войны, антитеррористической операции в Карабахе, а также мирной акции на Лачинской дороге, когда азербайджанские экоактивисты справедливо требовали прекращения разграбления армянскими оккупантами природных ресурсов Азербайджана. Показательно и то, что после войны руководство USAID подхватило армянскую ложь о так называемых «этнических чистках», пытаясь исказить реальную картину происходящего. В последнее время эта организация посредством подручных СМИ пыталась вскормить мировому сообществу ложь о якобы поставках Азербайджаном российского газа в Европу под видом своего.

Подобная антиазербайджанская деятельность USAID вполне естественно ставит вопрос, с какой стати мы должны терпеть в нашей стране враждебно настроенную к нам западную структуру? О нежелательности присутствия в Азербайджане этой организации не раз высказывались власти республики. Но безуспешно.

Вопрос решился сам собой с приходом в Белый дом новой администрации, которая в числе первых дел прекратила деятельность пресловутого USAID. Со своей стороны будем надеяться, что навсегда.