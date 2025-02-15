Обсуждено развитие торгово-экономических связей между Азербайджаном и Северной Македонией

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Тимко Мучунски.

Об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

На встрече обсуждались перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем существующего сотрудничества между двумя странами, подчеркнули значение визитов высокого уровня, постоянного политического диалога и интенсификации профильных межведомственных контактов с точки зрения определения новых направлений партнерства и повышения сотрудничества на качественно новый уровень.

Министры коснулись возможности развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Северной Македонией в энергетической, туристической и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о ситуации в нашем регионе в постконфликтный период, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес между двумя странами.