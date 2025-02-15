В большинстве районов Азербайджана прошли сильные дожди

По состоянию на 10:00 15 февраля на территории Азербайджана наблюдались осадки.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Высота снежного покрова в Лерике составила 24 см, Грызе - 16 см, Шахдаге - 10 см, Шахбузе - 8 см, Гобустане и Шуше - 7 см, Кельбаджаре, Садараке, Лачыне и Дашкесане - 5 см, Ханкенди, Шаруре и Гедабее - 3 см, Гёйгёле и Гусаре - 2 см, Ходжалы, Шеки, Загатале, Шамахы и Нахчыване - 1 см.

Местами шел дождь. В Нефтчале количество выпавших осадков составило 12 мм, Кюрдамире - 7 мм, Агсу - 6 мм, Имишли и Сабирабаде - 5 мм, Исмайыллы и Зардабе - 4 мм, Гёйчае, Бейлагане, Билясуваре, Лянкяране - 2 мм, Джульфе, Ордубаде, Балакене, Ярдымлы и Астаре - 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 9 мм.

В Сумгайыте, Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Гедабее, Нафталане, Шамкире, Габале, Шамахы, Гобустане, Грызе, Халтане, Шахдаге, Тертере, Физули, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Барде, Евлахе, Гаджигабуле, Гёйчае, Бейлагане, Нефтчале, Сабирабаде, Гёранбое, Агдаме, Габале, Шеки, Загатале, Лерике наблюдался туман. Видимость была ограничена до 50-500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3, низменных районах - 4 градуса тепла, Нахчыванской Автономной Республике - 6, в горных районах -11, высокогорье - до 18 градусов мороза.