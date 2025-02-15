Завтра новобранцы армии Азербайджана примут присягу

В воинских частях азербайджанской армии 16 февраля состоятся церемонии приведения новобранцев к военной присяге.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в связи с сезонными респираторными вирусными инфекциями введены временные ограничения на посещение воинских частей. Министерство призвало граждан с пониманием отнестись к этим мерам и воздержаться от посещения воинских частей во время церемоний приведения к присяге.