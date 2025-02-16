Джейхун Байрамов принял участие в приеме по случаю Дня государственности Сербии - ФОТО

16 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию принял участие в приеме, организованном по случаю Дня государственности этой страны.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МИД, на мероприятии, организованном во Дворце Сербии Президентом республики Александром Вучичем, была подчеркнута важность развития и укрепления сотрудничества и дружественных связей между двумя странами.

Выступая на мероприятии, министр Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что под руководством президентов Азербайджана и Сербии стратегическое партнерство между странами будет и впредь расширяться.

Было отмечено значение контактов на высоком и высшем уровне, существующих дружественных отношений, а также безоговорочной поддержки, оказываемой в рамках всех платформ, в развитии стратегического партнерства.