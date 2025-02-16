МИД: Азербайджан не признает т.н. выборы в Абхазском регионе Грузии

Азербайджан не признает так называемые президентские выборы, проведенные в Абхазском регионе Грузии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская Республика вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и не признает проведенные 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии так называемые внеочередные президентские выборы, а также их итоги.

Азербайджан выступает за мирное решение абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", – отмечается в документе.