Трамп заявил о желании России «быстро» разрешить украинский кризис

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит со стороны российского лидера Владимира Путина желание «быстро» разрешить украинский конфликт.

«Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это», — отметил политик.

Кроме того, он назвал Россию сильной, указав, что страна «победила Гитлера, победила Наполеона». Трамп добавил, что, если бы такая мощная в военном плане держава не хотела прекращения украинского конфликта, это стало бы большой проблемой для США и для него лично.

Также Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Американский политик между тем подчеркнул, что не верит в угрозу НАТО со стороны России.

Источник: RT