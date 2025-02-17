В Казахстане горняки остались под завалами обрушившейся шахты

Обрушение шахты произошло в Улытауской области Казахстана на руднике Жомарт, в результате семеро горняков оказались под завалами, связи с ними нет.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в группе компаний «Казахмыс», которая ведет разработку шахт.

«17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет», - говорится в заявлении.

В компании отметили, что на месте проводятся аварийно-спасательные работы.