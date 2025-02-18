«Зимняя сказка» в Габале»: Размышления после фестиваля

Автор: Нигяр Ахундова, доктор философии по музыковедению.

Несколько дней тому назад завершился Международный музыкальный фестиваль в Габале. В этот раз он проходил в новом формате, поменяв привычное официальное название на более романтическое - «Зимняя сказка», тем самым обещая нам волшебные превращения и новые впечатления.

Именно такими словами начал свою вступительную речь художественный руководитель фестиваля, ректор Бакинской музыкальной академии, профессор Фархад Бадалбейли.

И чудо произошло…Ночью, вдогонку открытию, выпал снег, окутал белой кружевной пеленой близлежащие горы, запорошил деревья и создал атмосферу, которая была просто необходима для фестиваля с таким названием.

Но прежде, чем поделиться своими впечатлениями о нынешнем фестивале, мне хотелось бы вспомнить несколько фактов из истории. Известно, что Азербайджане проводится несколько международных музыкальных фестивалей, каждый из которых имеет свои особенности, свои цели и задачи, формат и локацию: фестиваль имени Узеира Гаджибейли, фестиваль «МИР МУГАМА», фестиваль «ХАРЫ БЮЛЬБЮЛЬ» в Шуше, фестиваль «Шелковый путь» в Шеки, Бакинский международный джазовый фестиваль, BAKU PIANO FESTIVAL, Baku Contemporary Music Days.

В череде этих важных культурных событий Международный музыкальный фестиваль в Габале имеет свой путь и свою историю. Концепция фестиваля изначально предполагала самый демократичный формат. С одной стороны, программа не ставила ограничений по жанрам, времени создания произведения или странам участницам, а с другой – была нацелена на привлечение самой широкой аудитории не только из самой Габалы, но и из близлежащих городов и сел. Заметим, что вход на все концерты фестиваля со дня основания и по настоящее время был и остается свободным.

В 2009 году организация Международного музыкального фестиваля в 350 км от столицы, в небольшом городке, не имеющим развитой инфраструктуры, хороших отелей и современных концертных площадок многим казалась чрезмерно амбициозной и трудно осуществимой. Но очень уж хороша была основная идея фестиваля, я бы сказала, его сверхзадача - развитие региона через высокую академическую культуру. Ценителям искусства хорошо известны примеры, когда в небольших европейских городах (таких, как Верьбе в Швейцарии), вокруг того или иного фестиваля формировалась художественная среда, совершенствовалась инфраструктура, увеличивался поток туристов. Именно по такому сценарию и развивались события в Габале. За 16 лет здесь были построены комфортабельные отели и канатная дорога на Туфан-даг, проложены современные трассы и железная дорога, открыт аэропорт и многое другое.

Скажу откровенно, что винный завод SAVALAN и музей виноделия в Габале также произвели на меня огромное впечатление, поскольку являются своего рода произведением искусства и результатом продуманного маркетинга.

Скептики могут возразить, что все эти новшества появились бы здесь так или иначе. Возможно. Но я абсолютно уверена, что Габалинский фестиваль послужил катализатором для всех этих преобразований.

Принимая во внимание, что создателями концепции и организаторами фестиваля были Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры и туризма (2009) и Бакинская музыкальная академия при поддержке GİLAN HOLDİNG, можно с уверенностью сказать, что фестиваль в Габале был задуман еще и как важный инструмент «мягкой силы», которая должна была разнести весть об Азербайджане, о его музыкальной культуре, о фантастически красивой природе по всему миру. Поэтому с самого начала организаторы привлекали к участию в фестивале звезд мирового масштаба, среди которых отмечу лишь несколько имен: Юрий Башмет, Борис Березовский, Хлоя Ханслип, Денис Мацуев, Сергей Лейферкус и многие другие.

В фестивальных программах в разные годы принимали участие такие известные музыкальные коллективы как Лондонский королевский филармонический оркестр, Иерусалимский симфонический оркестр, Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Венский академический оркестр, камерный ансамбль «Виртуозы Киева» и многие другие камерные ансамбли из разных стран. География стран участниц охватывала десятки стран, среди которых США, Украина, Россия, Испания, Израиль, Италия, Австрия, Болгария, Куба, Франция, Турция, Греция, Литва, Словения, Германия, ЮАР и др.

В рамках фестиваля широко отмечались юбилеи Муслима Магомаева, Фикрета Амирова, Ниязи, Кара Караева, Беллы Давидович, 100-летие Бакинской музыкальной академии.

На подмостках фестивальной сцены за эти годы выступали практически все видные представители азербайджанской музыкальной культуры: дирижеры, вокалисты, инструменталисты…(я даже не рискую начать перечисление имен, потому что этот список растянется на несколько страниц).

Фестивальная политика с самого начала подразумевала активную поддержку и продвижение молодых исполнителей. Приятно отметить, что многие из них уже утвердились в профессии и стали известными концертирующими артистами. Среди них пианисты - Саида Тагизаде, Наргиз Кенгерли, Тогрул Гусейнли, Нармин Наджафли, Вургун Векилов, Атабала Манафзаде, Мушвиг Кулиев,Тофиг Шихиев, Али Мамедов, Эльданиз Алекперзаде, Джейхун Алиев; скрипачи – Умида Аббасова, Фарида Рустамова, Джамиля Аскерзаде, Айтен Ибрагимова, Амина Зульфугарова; кларнетисты Эмиль Багиров, Махаммедали Пашазаде, Мамед Раджабли, трубач Энвер Керимов; вокалисты –Айтадж Шихализаде, Джавид Самедов, Махир Тагизаде. С 2016 года это направление оформилось в отдельный проект - «Поддержка молодежи» -“Gənclərə dəstək”, который был инициирован и реализовался Азербайджанской государственной филармонией. Другим источником для выявления и поддержки молодых музыкантов стал проект Бакинской музыкальной академии «Новые имена». Оба проекта осуществляются при непосредственной поддержке Министерства культуры АР. Все «новые имена» хранятся в программах предыдущих лет и непременно будут напечатаны в юбилейном сборнике, посвященном фестивалю.

Как уже было отмечено, нынешний фестиваль «Зимняя сказка» носил более камерный характер. На суд слушателей за 4 дня в общей сложности было представлено 7 концертов, которые отличались разнообразием жанров и исполнительских коллективов. На открытии мероприятия, состоявшемся в Культурном центре Габалы, выступили известные оперные певцы Серджио Витали (Италия), Ваннеса Гойкоечиа (Испания) и Юсиф Эйвазов (Азербайджана) в сопровождении симфонического оркестра Академического театра оперы и балета под управлением Заслуженного артиста АР Фуада Ибрагимова. Программа концерта, состоявшая из произведений азербайджанских композиторов и известных образцов западно-европейской классики была тепло встречена публикой.

Дневной концерт второго дня был отдан во власть балету. Учащиеся Бакинской хореографической академии представители на суд зрителей разнообразную программу с традиционными номерами и оригинальными постановками на музыку П.И.Чайковского, Уз.Гаджибейли, К.Караева,Ф.Амирова, Ниязи и др.

Вечерний концерт 8 февраля, проходивший в конгресс центре имени Гейдара Алиева был посвящен камерной музыке. Наряду с уже известными публике исполнителями вокалистами Серджио Витали (Италия), Ваннеса Гойкоечиа (Испания) и Народный артист АР Юсиф Эйвазов (Азербайджан), в концерте выступили скрипач Дмитрий Ситковецкий (Великобритания) и художественные руководители фестиваля Народные артисты Азербайджана Фархад Бадалбейли и Мурад Адигезалзаде. Не имея возможности подробно анализировать каждый концерт, мне все-таки хотелось бы выделить одну черту, которая не могла остаться незамеченной для профессионалов. Блестящий концертирующий пианист, на счету которого бесчисленное количество сольных концертов по всему миру, Фархад Бадалбейли выступал в этот вечер в роли «скромного» аккомпаниатора, еще раз доказав, что профессионализм и талант проявляются и в большом, и в малом. А в музыке, как и в кино, по большому счету нет главных ролей и ролей второго плана. Есть хорошие актеры, а есть и другие…

Одно из самых ярких впечатлений оставил дневной концерт, состоявшийся в конгресс центре имени Гейдара Алиева 9 февраля. В сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением Заслуженного артиста АР Фуада Ибрагимова на суд слушателей были представлено два редко исполняемых Концерта для фортепиано с оркестром: Севды Ибрагимовой в исполнении Народного артиста АР Мурада Адигезалзаде и Н.Капустина в исполнении Народной артистки АР Еганы Ахундовой.

В концерте также выступили молодые исполнители Назрин Асланлы ( скрипка) и Нигяр Джафарова (вокал), которые не смотря на свой возраст, имеют ряд престижных международных премий и хорошо известны любителям музыки..

Неожиданным и весьма приятным заключением концерта оказалось выступление Народной артистки АР Еганы Ахундовой, исполнивший на бис музыкальную шутку американского композитора Лероя Андерсена «Пьеса для пишущей машинки с оркестром».

На вечернем концерте 9 февраля выступил фольклорный ансамбль солистов «Эйфория» (Россия-Германия) под руководством своего создателя, известного аккордеониста, композитора и вокалиста Айдара Гайнуллина. Репертуар ансамбля состоит из виртуозных композиций, объединяющих в себе элементы фламенко, рока, танго, латино и других жанров. Музыканты много гастролируют по миру, выступая на престижных фестивалях и лучших сценических площадках. А название коллективу дал фильм Ивана Вырыпаева «Эйфория», музыку к которому написал Гайнуллин, получив за нее кинематографическую премию «Ника», а также ряд других наград.

Необычную программу представили слушателям организаторы фестиваля на Дневном концерте 10 февраля. Ансамбль «GLASSDUO» исполнял сложнейшие произведения мировой классики от Баха до Лютославского на весьма своеобразном инструменте, который называется «стеклянной арфой». Иными словами, на стеклянных сосудах, наполненных водой. Дует Анны и Аркадиуша Шафранец из Польши частый гость на международных фестивалях, они выступают как соло, так и в сопровождении симфонического оркестра.

Завершал фестивальную программу ансамбль “Gaytağı”. Мне не раз приходилось слушать в их исполнении разные композиции, «каверы» народных и композиторских песен, а также хиты мировой эстрады. Но на двухчасовом концерте этого коллектива я оказалась впервые. В этот вечер лицо ансамбля определяли два потрясающих музыканта, два виртуоза, два фаната своего дела - Народный артист АР Энвер Садыхов и Заслуженный артист АР джазовый пианист Эмиль Афрасияб. Каждый из них очень яркая личность и представляет в своем творчестве свой жанр. Остается только удивляться и восхищаться тем, как им удается так органично совмещать столь разные стилистические направления и каждый раз устраивать слушателям столь щедрое музыкальное пиршество.

По сути «Qaytağı» очень чутко среагировал на мировой бренд, запущенный Эмиром Кустурицей, который объединил в своем ансамбле балканские мотивы, танцевальные техно-ритмы, авангардные шумовые эффекты и кинематографические цитаты. Возможно организаторы фестиваля подумают о приглашении на следующий фестиваль знаменитого «The No Smoking Orchestra?».

Обзор был бы неполным без упоминания одной важной детали. Каждый концерт по традиции предварялся вступительным словом Народной артистки АР, профессора БМА Захры Кулиевой. На протяжении многих лет Захра ханум выполняет важную просветительскую миссию фестиваля, раскрывая перед рядовыми слушателями тайны высокого искусства и приобщая их к миру прекрасного.

Фестиваль завершен… По дороге домой на глазах тает снег, дорога ведет нас с гор на равнину, к рабочим будням и повседневным обязанностям. Поэтому очень хочется выразить благодарность всем тем, кто подарил нам этот праздник, кто задумал и воплотил эту «Зимнюю сказку», кто выступал на сцене, щедро делясь с публикой своим вдохновением и кто оперативно и профессионально, с неизменной улыбкой на лице решал все организационные вопросы за сценой.

Так и хочется завершить эту небольшую статью словами:

BRAVI A TUTTI!

Спасибо всем!