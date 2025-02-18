Госдолг Армении достиг $12 млрд: бремя обслуживания выросло в 10 раз

Размер государственного долга Армении составляет $12 млрд, а в плане выплаты процентов финансовое бремя страны выросло за последние годы в 10 раз.

Об этом заявил экс-премьер Армении Грант Багратян, пишут армянские СМИ.

Ранее министр экономики Геворк Папоян в видеообращении в соцсети заявил, что внешний долг правительства Армении составляет не $12 млрд, «как утверждают некоторые», а $5,96 млрд. По словам министра, те, кто распространяет цифру $12 млрд, либо должным образом не осведомлены, либо намеренно распространяют неверную информацию, чтобы извлечь политические дивиденды.

«Министр экономики сам не разбирается в том, о чем говорит. Я лично с ним знаком. Мы не говорим о внешнем долге. Мы говорим о том, что долг страны — $12 млрд. Из них $6 млрд, да, это внешний долг, со ставкой обслуживания 1% и $6 млрд внутренний, на обслуживание которого тратится 14%. То есть проценты по внутреннему долгу выше в 14 раз», — подчеркнул Багратян.

По оценке бывшего премьер-министра Армении, важно не только, сколько государство должно, но и то, сколько денег в год уходит на обслуживание этого долга. На сегодняшний день, по его словам, на обслуживание долга тратится 1 трлн драмов. Половина уходит на обслуживание процентов, а другая половина — на погашение основной суммы долга.

"Для сравнения, в последние годы правления Сержа Саргсяна на обслуживание долга тратилось 100 млрд. Расходы возросли в 10 раз. То есть, в этом смысле долговое бремя выросло в 10 раз. Меня не интересует, сколько я должен. Меня интересует, сколько я должен выплачивать ежемесячно. Вот эти деньги, которые я должен выплачивать ежемесячно, выросли в 10 раз. Не думаю, что нынешний министр экономики, с его бэкграундом, глубоко это понимает», — заключил бывший глава армянского кабмина.

Отметим, общий объем долга правительства Армении действительно составляет около $12 млрд (точнее - $12 млрд 338 млн, по состоянию на конец декабря). Чуть более половины этого объема, $6 млрд 388,1 млн, – это внутренний долг. Объем внешнего долга в конце декабря составлял $5 млрд 950,1 млн.