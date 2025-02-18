Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новую партию военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Согласно данным немецкого правительства, Украина в рамках военной помощи от Германии получила:

* 56 машин MRAP;

* боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

* боеприпасы для боевых машин пехоты Marder;

* 41 000 боеприпасов для ЗРК Gepard (из запасов бундесвера и промышленности);

* ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM;

* ракеты для систем ПВО IRIS-T SLS;

* 4 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2 (;

* 50 000 155-мм снарядов (из запасов бундесвера и промышленности);

* 2 000 снарядов 122-мм калибра ;

* 300 ударных беспилотников HF-1;

* 51 разведывательный беспилотник VECTOR с запасными частями;

* 245 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

* 29 разведывательных беспилотников SONGBIRD;

* 14 разведывательных беспилотников HORNET XR;

* 2 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

* 16 минных плугов;

* 645 лазерных дальномеров;

* 8 пограничных машин;

* 74 000 патронов 40 мм;

* 100 пулеметов MG5;

* 2 915 штурмовых винтовок HK 416;

* 900 штурмовых винтовок MK 556;

* 64 высокоточные винтовки HLR 338 с боекомплектом;

* 220 винтовок CR 308;

* 73 автомата АК-47;

* более 60 миллионов патронов к огнестрельному оружию (из запасов бундесвера и промышленности), и др.

С начала полномасштабной войны Германия выделила на помощь Украине самое большое количество средств среди всех стран Европы, в частности, системы противовоздушной обороны Patriot для уничтожения баллистических ракет.

При этом 17 февраля, в Минобороны Германии заявили, что "не будут уклоняться" от отправки миротворцев в Украину после того, как для этого "согласуют необходимые рамки".

Источник: РБК-Украина