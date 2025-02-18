Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новую партию военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Согласно данным немецкого правительства, Украина в рамках военной помощи от Германии получила:
* 56 машин MRAP;
* боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
* боеприпасы для боевых машин пехоты Marder;
* 41 000 боеприпасов для ЗРК Gepard (из запасов бундесвера и промышленности);
* ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM;
* ракеты для систем ПВО IRIS-T SLS;
* 4 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2 (;
* 50 000 155-мм снарядов (из запасов бундесвера и промышленности);
* 2 000 снарядов 122-мм калибра ;
* 300 ударных беспилотников HF-1;
* 51 разведывательный беспилотник VECTOR с запасными частями;
* 245 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
* 29 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
* 14 разведывательных беспилотников HORNET XR;
* 2 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
* 16 минных плугов;
* 645 лазерных дальномеров;
* 8 пограничных машин;
* 74 000 патронов 40 мм;
* 100 пулеметов MG5;
* 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
* 900 штурмовых винтовок MK 556;
* 64 высокоточные винтовки HLR 338 с боекомплектом;
* 220 винтовок CR 308;
* 73 автомата АК-47;
* более 60 миллионов патронов к огнестрельному оружию (из запасов бундесвера и промышленности), и др.
С начала полномасштабной войны Германия выделила на помощь Украине самое большое количество средств среди всех стран Европы, в частности, системы противовоздушной обороны Patriot для уничтожения баллистических ракет.
При этом 17 февраля, в Минобороны Германии заявили, что "не будут уклоняться" от отправки миротворцев в Украину после того, как для этого "согласуют необходимые рамки".
Источник: РБК-Украина