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Банк АВВ – лидер в цифровом банкинге!

First News Media11:03 - Сегодня
Банк АВВ – лидер в цифровом банкинге!

Опубликован отчет Deloitte Digital Banking Maturity 2024 (DBM-2024), который является крупнейшим в мире исследованием в области определения уровня цифрового развития банков.

По его результатам Банк АВВ, для которого предоставление лучших цифровых услуг клиентам является одной из ключевых стратегических целей, занял лидирующую позицию в стране.

DBM-исследования оценивают уровень цифровой зрелости банков, сравнивают их на глобальном и региональном уровнях и выявляют лучшие практики. В рамках исследования анализируются клиентоориентированные стратегии банков, их инновационные решения и ключевые тренды в цифровых услугах, что позволяет определить, какие подходы приводят к успеху. Также особое внимание уделяется влиянию инновационных технологий на банковский сектор.

Исследование проводится на основе цифрового опыта крупных, средних и малых банков в разных странах и регионах. Данные собираются из открытых источников и оцениваются независимыми экспертами по 1005 функциональным возможностям, включая мобильный банкинг, интернет-банкинг и другие цифровые сервисы.

В рамках DBM-2024 были проанализированы 349 банков из 44-х стран. Исследование охватило шесть ключевых аспектов цифрового банкинга: осведомленность, процесс открытия счета, взаимодействие с клиентами, ежедневные банковские операции, дополнительные услуги и закрытие счета.

На основе суммарных баллов по этим направлениям был составлен глобальный рейтинг цифровых банков. Банк ABB, набрав наивысшие баллы по различным критериям, вошел в число лидеров страны.

Ознакомиться с отчетом DBM-2024 и итогами исследования можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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