Путин: Никто Украину из переговорного процесса не исключает

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург рассказал журналистам, что переговорный процесс по украинскому урегулированию будет происходить при участии и Москвы, и Киева.

"Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент [США Дональд] Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины", - сообщил российский лидер. "Никто Украину из этого процесса не исключает", - подчеркнул он.

"Поэтому нет оснований такой реакции на российско-американскую встречу", - добавил президент, имея в виду острую реакцию Киева на переговоры между представителями России и США, которые прошли накануне в Саудовской Аравии.

По мнению Путина, урегулирование украинского кризиса невозможно без повышения доверия между Москвой и Вашингтоном. Сам он охотно встретится с Дональдом Трампом, но эту встречу надо хорошо подготовить, чтобы от нее был результат.