С этого дня начнется процесс электронного перевода учащихся

С 25 февраля с 15:00 будет активирован процесс электронного перевода учащихся на II полугодие 2024-2025 учебного года.

Перевод возможен для учеников подготовительных групп, а также 1–10 классов, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Перевод учащихся осуществляется через электронную систему sy.edu.az.

Отметим, что с 25 февраля перевод учащихся 11-х классов осуществляться не будет. Также, учитывая небольшое оставшееся время до выпускных экзаменов на уровне общего среднего образования, процесс перевода учащихся 9-х классов будет прекращен 5 марта 2025 года в 18:00 и не будет активирован до конца учебного года.