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Бакинский метрополитен приобретет 20 вагонов в этом году, еще 10 – в следующем

First News Media15:38 - Сегодня
Бакинский метрополитен приобретет 20 вагонов в этом году, еще 10 – в следующем

В соответствии с подписанным в прошлом году контрактом, должны быть проведены работы по приобретению 20 новых вагонов.

Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента коммуникаций ЗАО «Бакинский метрополитен» Шабан Имкани.

По его словам, до конца года Баку получит 4 новых поезда, каждый из которых состоит из 5 вагонов.

«Процесс сборки этих поездов будет завершен в Баку, в электрическом депо метрополитена. В 2026 году планируется закупка еще 10 новых вагонов. В целом расширение парка вагонов в рамках Государственной программы является насущной необходимостью. Строительство новых станций определяет потребность в новых составах. После разделения веток как на «зеленой», так и на «красной» линиях появятся собственные депо. Кроме того, строительство 6 новых станций «фиолетовой» линии и здесь кардинально изменит ситуацию. Необходимо значительно увеличить количество поездов. В связи с этим предстоит продолжить строительство в рамках второй стадии электродепо «Ходжасан», создать ремонтные и ночные стоянки для поездов, а также решит другие инфраструктурные вопросы», – сказал представитель метро.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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