В Баку бушует сильный ветер – фактическая погода

По данным на 15:00, на территории страны сохраняется ветреная погода и наблюдаются осадки.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Сообщается, что в Ордубаде, Дашкесане, Гядабее, Гяндже, Товузе, Агстафе, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Габале, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Хыналыге, Шабране, Шахдаге, Ярдымлы, Лерике, Физули, Шуше, Ханкенди, Зангилане, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы и некоторых районах Абшеронского полуострова выпал снег

Кроме того, в Шахбузе, Шамкире, Нафталане, Джейранчёле, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Лянкяране, Астарае и Агдаме наблюдались осадки в виде дождя.

В Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра достигла 25 м/с в соответствии с оранжевым предупреждением. В районе Ширвана скорость ветра составила 16 м/с в соответствии с желтым предупреждением.

Высота волн в Каспийском море достигла 3,8 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила +1°C, равнинных районах +4°C, Нахчыванской АР +3°C, в горных районах 11°C мороза.